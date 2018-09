El Monje de Camoruco, @monje2021: Sucedió en Consejo de Seguridad de la ONU

¡Aunque usted no lo crea! ONU votará resolución sobre Venezuela que exige elaborar informe para presentarlo en junio del 2019

A pesar de que sectores opositores venezolanos acudieron esperanzados a respaldar al Dr. Diego Arria y otros voceros a la reunión convocada por el Consejo de Seguridad de la ONU, la piedra angular para impulsar sanciones; entiéndase, las decisiones tomadas por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, no fueron las esperadas.

Aunque dicho organismo debatirá y votará por primera vez a finales de mes una resolución sobre la situación de los derechos y libertades fundamentales en Venezuela, ni el Dr. Arria, ni la activista Tamara Suju, parecen estar conformes con lo logrado hasta ahora.

Cabe destacar que el gobierno venezolano fue literalmente “acribillado” por los voceros de las distintas ONG y los representantes de países afines al gobierno norteamericano; sin embargo, la presión de Rusia, China y sus aliados no se hizo esperar.

El Grupo de Lima, compuesto por países del continente americano que buscan un cambio de rumbo del Gobierno venezolano, presentó oficialmente a la secretaría del Consejo un borrador de resolución que ha estado “circulando” en los últimos días entre los estados miembros de este organismo.

Concretamente, han secundado el texto Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Paraguay y Perú; pero, siempre hay un bendito pero, la resolución se votará en uno de los dos últimos días de la trigésimo novena sesión del Consejo, que comenzó el lunes y termina el 28 de este mes.

Será la primera vez que se debata y se vote una resolución sobre lo que ocurre en el país sudamericano, dado que en anteriores sesiones, los patrocinadores de la iniciativa se dieron cuenta que no obtendrían los votos necesarios para aprobarla y prescindieron de ni tan siquiera presentarla, pues para aprobar una resolución se necesita mayoría simple de los 47 miembros que componen el Consejo.

La resolución pide a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que elabore un nuevo informe sobre los abusos y violaciones a los derechos humanos cometidos en Venezuela, y que éste sea presentado ante el Consejo en la sesión de junio del 2019.

Mientras esto ocurría en lejanas tierras; en Caracas, un alto representante de la diplomacia venezolana se entrevistó con el encargado de negocios del gobierno norteamericano en Venezuela, James Story, siendo esta la primera reunión oficial entre los representantes oficiales de ambos países, luego de la expulsión del carismático Todd Robinson.

De igual manera, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, sostuvo un encuentro oficial con el ministro de la Defensa de Brasil, la cual fue catalogada como “muy cordial y productiva”.

Así las cosas, se presume que el día de hoy continuará la presión de Arria, Borges y el resto de activistas presentes en esta reunión de los organismos de la ONU, con miras a lograr nuevas sanciones en contra del gobierno venezolano.

¿Qué opinan los economistas sobre el nuevo convenio cambiario?

Varios economistas se pronunciaron sobre el nuevo convenio cambiario que establece la libre convertibilidad de la moneda, “por lo que cesan las restricciones sobre las operaciones cambiarias”.

El convenio cambiario podría dar paso a la eliminación del control de cambio y de las subastas del Dicom, dijo el economista Víctor Álvarez.

“Lo más probable es que si se mantienen las subastas, el precio que va a tener el dólar va ser bastante menor al que va a fijar el libre juego de la oferta y la demanda, y probablemente no se radique el incentivo perverso de los especuladores cambiarios de conseguir los dólares baratos de la renta petrolera para venderlos más caros”, apuntó.

Por su parte, el economista Asdrúbal Oliveros publicó en su cuenta en Twitter “Si quisieran generar confianza en el nuevo esquema, la próxima semana deberían: desmontar el esquema Dicom hacia un esquema de subasta abierto y transparente, sin topes, permitiendo fluctuar la tasa de cambio y actuar en el mercado paralelo para reducir la brecha entre tasas”.

José Ignacio Guarino especialista en Finanzas señaló que el control cambiario no se ha desmontado y resaltó que hay que ser muy puntual en este tema. “Incluso en la Gaceta se habla de una flexibilización”.

Hay que ser muy preciso en este aspecto. No ha habido un desmontaje del control de cambio’’, acotó.

“Si hubiese un desmontaje del control, el Banco Central no interviniese en el proceso.

Y la Gaceta dice que el BCV será el ente que regirá este nuevo mecanismo, o llamémoslo vehículo, porque es el mismo control cambiario’’.

El economista Omar Zambrano, destacó que el nuevo convenio cambiario, es un cambio sustancial, no solo en la retórica, sino en el lenguaje y la manera como está escrito el decreto “aleja al gobierno de (Nicolás) Maduro y a la tradición chavista de lo que fue esta seguidilla de asfixias económicas.

Aunque queda mucho por aclarar, lo publicado en Gaceta pudiera interpretarse como un cambio hacia la apertura del sistema cambiario.

El director de Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, señaló que las medidas del Ejecutivo nacional no son confiables, para seguidamente asegurar que la única forma de salir de situación hiperinflacionaria es dejando de “buscar medidas económicas que no resuelven nada”.

Grisanti indicó que lo ideal es que “los precios de las subastas se establezcan desde la oferta y la demanda, que no existan barreras cuantitativas a la cantidad de dólares que puedan obtener una persona o una empresa; estos son aspectos que verdaderamente deben ser abordados”.

El economista Carlos Ñañez, aseguró que el establecimiento de la libre convertibilidad de la moneda nacional no tendrá una incidencia en la inflación que afronta el país, la cual en el mes de agosto alcanzó 223% la mayor del mundo.

Por su parte recalcó lo positivo de las medidas tomadas por el Ministro de Economía y Finanzas, Simón Ortega, en vista al viraje de 180° grados a las políticas cambiarias que han estado durante 20 años en el país.

Subrayó que el mercado negro no se ha eliminado y para que esta medida se descarte, el BCV tendría que derogar el límite de compra de dólares el cual tiene un punto máximo de 9860$ y quien necesite comprar más tendrán que recurrir a la adquisición de divisas paralelas.

De igual manera el también profesor universitario indicó que el Banco Central de Venezuela (BCV) presidido por Calixto Ortega Sánchez, tiene que mantener un volumen de reservas operativas para asegurar la fluidez de la venta de las divisas.

