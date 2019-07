El «nuncio apostólico» en Francia investigado por agresión sexual a cuatro hombres

El Vaticano levantó la inmunidad diplomática del nuncio apostólico en Francia, monseñor Luigi Ventura, objeto de una investigación por presuntas «agresiones sexuales», indicó el lunes un portavoz del ministerio francés de Relaciones Exteriores.

«El Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores, que había transmitido a la Santa Sede un pedido para que se levante la inmunidad del nuncio apostólico en Francia, formulado por el fiscal de París, recibió confirmación de la Santa Sede de que ha renunciado a la inmunidad para este caso», señaló el vocero.

A Ventura lo señaló un hombre de haberlo tocado indebidamente y presentó directamente su denuncia en el Vaticano después de asegurar que la Santa Sede invocó su inmunidad diplomática en la investigación penal francesa.

Mathieu De La Souchere se reunió con uno de los asesores en materia de abuso sexual del papa Francisco después de presentar un reporte policiaco en París a principios del año.

Acusó al arzobispo Luigi Ventura de tocarle los glúteos repetidamente en público durante una recepción oficial el 17 de enero en el ayuntamiento de París, en donde trabaja.

La Fiscalía de París abrió una investigación de la supuesta agresión sexual. El Vaticano dijo que Ventura coopera con la pesquisa. Pero De La Souchere señaló, hace unas semanas, que el caso en Francia está prácticamente estancado debido al tema de la inmunidad.

“La solicitud del gobierno francés al Vaticano para remover la inmunidad diplomática sigue sin respuesta”, dijo el francés a The Associated Press.

