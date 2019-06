El Partido Voluntad Popular insiste en que sus militantes son «honorables e inocentes»

Caracas.- El partido político Voluntad Popular (VP), rechazó este sábado las acusaciones realizadas por el medio digital Panam Post, quienes señalan a dos delegados del líder opositor Juan Guaidó, de desviar recursos destinados a costear gastos de militares que retiraron su apoyo a Nicolás Maduro y desertaron a Colombia en febrero pasado.

El partido político informó en comunicado de prensa al diario que “el presidente es el primer interesado en llegar al fondo del asunto”.

“En VP vamos a responder estas acusaciones con total transparencia, defendiendo el honor de los inocentes y exigiendo castigo en caso de que haya culpables”.



Asimismo, señalaron:

1. El Gobierno interino no maneja los fondos internacionales de ayuda humanitaria. Los fondos fueron y son manejados por los Gobiernos de Colombia y USA, agencias de cooperación, Organización no gubernamental (ONG) internacionales, entre otros. Pero la Asamblea Nacional (AN) no ejecutó fondos en Colombia para material humanitario.

2. Evidentemente hubo gastos altos en hoteles y restaurantes, por la sencilla razón de que una considerable cantidad de activistas y diputados fueron a trabajar esos días a Cúcuta. «No es lo mismo decir que una persona pagó una cuenta en 1000 dólares en un restaurante a decir que esa persona pagó 1000 dólares por 200 personas que comieron en un restaurante. Allí hay claramente mala intención».

3. La operación del 23F implicaba grandes cantidades de ayuda humanitaria, comunicaciones complejas, esfuerzos diplomáticos que involucraban comitivas de cuatro jefes de Estado y retos de seguridad muy destacables. Por ello se necesitó llevar muchas personas a Colombia, desde Caracas y otras partes del país.

4. El Presidente pedirá a Colombia y al PanamPost los supuestos informes de inteligencia a los que se refiere del artículo.

5. Se solicitará auditoría internacional.

6. Se pedirá colaboración de la Fiscalía colombiana de ser ciertos los informes.

7. Pediremos aclaratoria de los entes internacionales que manejaron los recursos, para que expliquen que no fueron administrados por el Gobierno interino directamente.

«Tengan certeza de que llegaremos al fondo del asunto», señaló en partido VP en la nota de prensa.

En : Política