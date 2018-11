El precio del petróleo continúa en caída libre

Viena, Austria.- Los precios del petróleo seguían bajando el viernes durante los intercambios europeos para alcanzar su nivel más bajo en un año, en un mercado preocupado por una sobreabundancia de crudo a dos semanas de una reunión de los países productores.

Hacia las 11H00 GMT, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en enero valía 60,94 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, registrando un retroceso de 1,66 dólares respecto al cierre del jueves.

A las 10H40 GMT, había llegado a bajar hasta 60,29 dólares, su nivel más bajo desde principios de noviembre de 2017.

En los intercambios electrónicos en el New York Mercantile Exchange (Nymex), el barril de WTI para entrega también en enero perdía por su parte 2,39 dólares hasta los 52,24 dólares.

Durante la mañana, había caído hasta los 51,73 dólares, su nivel más bajo en más de un año.

Los inversores están preocupados por la posibilidad de una sobreabundancia de petróleo en el mercado pocas semanas después de la aplicación de nuevas sanciones estadounidense contra Irán, que contaron con exenciones para permitir que varios países pudiesen seguir importando el oro negro de Teherán.

“Los movimientos de más de 1% en el precio diario del petróleo se han convertido en normales al final de esta semana y la volatilidad es elevada desde principios de noviembre. Esto muestra hasta qué punto el mercado del petróleo está nervioso”, explica Jasper Lawler, analista de London Capital Group

