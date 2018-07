El venezolano Carlos Carrascoregresó de la lista de lesionados y se alzó con la victoria, los dominicanos José Ramírez y Edwin Encarnación produjeron tres carreras cada uno, y los indios de Cleveland lograron su quinta victoria al hilo al apabullar el viernes 10-4 a los Atléticos de Oakland.

Carrasco (9-5) sacudió un par de cuadrangulares que recorrieron en conjunto más de 900 pies en las primeras dos entradas y trabajó hasta el sexto capítulo en su primera apertura desde que una pelota bateada lo golpeó y lesionó del codo derecho el 16 de junio. Ponchó a siete en cinco entradas un tercio y no se vio fuera de forma a pesar de la inactividad.

Lindor se robó el home

El puertorriqueño Francisco Lindor se robó el plato y los Indios, líderes en la División Central de la Liga Americana, ganaron su octavo partido consecutivo en casa. Cleveland tiene la mejor foja de las Grandes Ligas, con 56-21, en el Progressive Field, desde el receso del Juego de Estrellas de la campaña pasada.

Por los Indios, el puertorriqueño Lindor de 3-2 con tres anotadas. Los dominicanos Ramírez de 4-2, con dos anotadas y tres impulsadas; Encarnación de 2-2 con dos anotadas y tres remolcadas, y ErikGonzález de 1-0. El cubano Yonder Alonso de 3-0 con una impulsada. El brasileño Yan Gomes de 4-0.

Agencias

El venezolano Carlos Carrasco gana su noveno juego pese a recibir par de jonrones was last modified: by

Loading...

El venezolano Carlos Carrasco gana su noveno juego pese a recibir par de jonrones

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):