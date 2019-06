El Venezolano Ronald Medina «Entre los Mejores del fitness en Buenos aires Argentina»

El atleta venezolano Ronald Medina, mejor conocido como “El zar del fitness” cuenta con apenas dos años y medio de residencia en Buenos Aires, Argentina donde no sólo se ha codeado entre artistas y personalidades de alto nivel; sino que su desempeño deportivo ha llegado a importantes programas de televisión e incluso a inaugurar una nueva propuesta @zardietetica donde facilita a las personas a conseguir alimentos 50% mas saludables que en lugares corrientes ademas todos los Suplementos deportivos que un atleta necesita al igual que sus dos productos propios el Z ICE CREAM helado a base de proteína y el PAN INTEGRAL DE CENTENO.

Adicionalmente este venezolano lleva la capacitación y selección de todos los entrenadores de la cadena SMART CLUB Enseñando las practicas y estilos de entrenamientos dándole un enfoque diferente a lo habitual dentro de esta región.

¿Cómo lo ha recibido la farándula en Argentina?

Para decir la verdad muy bien , como diría mi mama nadie es profeta en su tierra . Aunque el crecimiento viene de manera acelerada siempre lo hago con la mayor pasión del mundo y dejando en alto al venezolano luchador y hacedor de sueños. sin olvidar y enseñar nuestras culturas a mis queridos argentinos

¿Cuáles son Los artistas que actualmente entrenan contigo de la farándula de Argentina?

Rocio Robles, bailarina de #showmach;Lourdes Sánchez, animadora del programa El universo de Lourdes; Victorio d Alessandro, actor y Gastón Soffritti, actor juvenil más importante de la Argentina

¿Qué otros proyectos está liderando actualmente en este país?

Estoy creando la escuela de entrenadores para certificar a los mejores entrenadores como Élite trainer, además Soy Columnista de la revista más importante del fitness aquí en Argentina : cuerpo y mente.

Ademas el reto de los 25 días que es el motor de mis proyectos que hoy en día se posiciona como uno de los mas importantes en este país Argentino

¿Cuéntanos de tu compromiso ? ¿te dieron la Roca ?

jajaja si ya tengo la roca estoy Comprometido super feliz

Estamos preparando un proyecto muy grande que luego les contare , luego que ese proyecto ya este materializado ya le pondremos la fecha al matrimonio .

¿Planea regresar a Venezuela?

Actualmente no, pero nunca descarto las posibilidades de volver a mi país que tanto amo y extraño Venezuela

Para conocer más de Ronald Medina pueden seguirlo por la cuenta de Instagram y Twitter: @ZARDELFITNESS

El Venezolano Ronald Medina «Entre los Mejores del fitness en Buenos aires Argentina»

