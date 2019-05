90% de la producción agropecuaria en Machiques, estado Zulia, está paralizada debido a la crisis del país, informó este jueves Paúl Márquez, presidente de la Asociación de Ganaderos de Machiques.

Señaló que 7.000 reses se han perdido debido a los constantes robos que se han ejecutado en los últimos tres años a los ganaderos. Además, acotó que 500.000 teteros de leche se desperdician diariamente, reseñó el diario Panorama.

Posteriormente, Márquez aseguró que la crisis del país agravó las limitaciones para la producción de productos derivados de la leche y artículos cárnicos.

“Los cortes de luz y la dificultad para conseguir gasolina se han convertido en impedimentos para la producción. Entre siete y nueve duras en una cola para la gasolina, lo que impide trasladar los productos o enfriarlos”, dijo.

El presidente de Gadema se reunió este jueves con los ganaderos para buscar soluciones a los problemas del municipio ante la falta de respuestas por parte de las autoridades del Estado.

Con información de Panorama.

El Zulia tiene el 90 por ciento de su producción ganadera paralizada was last modified: by

Loading...

El Zulia tiene el 90 por ciento de su producción ganadera paralizada

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):