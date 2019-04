Eliminado Novak Djokovic del Masters 1000 de Montecarlo

La eliminación de Novak Djokovic, número 1 del mundo, hizo temblar este viernes los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo, donde Rafa Nadal sí que pudo acceder a las semifinales y queda con un camino muy despejado para buscar este fin de semana su duodécimo título en el torneo monegasco.

Nadal será el único jugador del ‘Top 10’ presente en semifinales.

Antes de la eliminación de Djokovic, el alemán Alexander Zverev (3º del mundo), el austríaco Dominic Thiem (5º) y el griego Stefanos Tsitsipas (8º) habían caído en octavos de final el jueves, mientras que el japonés Kei Nishikori, sexto del ránking ATP y vigente subcampeón, perdió en la segunda ronda. El número 4 del mundo, el suizo Roger Federer, no tomó parte en esta cita.

Todo hace pensar en que Nadal está cerca de poder levantar por duodécima ocasión el trofeo en Montecarlo, un objetivo del que le separan únicamente dos partidos.

El primero de ellos será el sábado en ‘semis’ ante el italiano Fabio Fognini (18º), que derrotó al croata Borna Coric (13º) por 1-6, 6-3 y 6-2.

En la otra parte del cuadro habrá un pulso inesperado entre el serbio Dusan Lajovic (48º) y el ruso Daniil Medvedev (14º).

La sorpresa del día en Montecarlo la dio Medvedev con su victoria por 6-3, 4-6 y 6-2 contra Djokovic.

“Mi primera táctica contra Novak era cometer menos faltas que él. Eso funcionó muy bien en el primer set, no así en el segundo”, comentó en francés el joven ruso de 23 años.

En efecto, Djokovic ofreció un gran nivel de juego en el segundo set, antes de bajar el nivel de nuevo y permitir a Medvedev llevarse el partido.

Aunque Medvedev tuvo que llamar en repetidas ocasiones a los servicios médicos para recibir cuidados en su muslo izquierdo, no tembló a la hora de cerrar el choque en su primera bola de partido.

“El Abierto de Francia (Roland Garros) es mi gran objetivo en tierra batida y espero estar a mi mejor nivel en ese torneo, es mi objetivo. Montecarlo sólo es mi primer torneo en tierra y la temporada es larga, veremos qué pasa”, apuntó el serbio.

Medvedev logró así su cuarta victoria consecutiva en la tierra batida de Montecarlo, mientras que antes de este torneo sólo contaba con dos victorias en su carrera sobre esta superficie desde sus inicios en la ATP hace tres años.

Por su parte, Dusan Lajovic se impuso por 6-4 y 7-5 al italiano Lorenzo Sonego (96º).

En su partido del viernes, Rafa Nadal tuvo que batallar mucho para vencer 7-6 (7/1) y 6-3 a Guido Pella (35º), que estuvo a punto de ganarle el primer set.

Será la decimocuarta vez en su carrera que Nadal esté presente en la penúltima ronda de este torneo. No pierde un partido en Montecarlo desde la semifinal de 2015 en la que cayó contra Djokovic.

Guido Pella tuvo especialmente opciones en la primera manga, donde con 6-5 a favor sacó para llevarse el primer set, pero Nadal logró ahí un ‘break’ y forzar el ‘tie-break’, donde tuvo mucho más acierto que el argentino.

En el segundo set, Nadal tomó pronto las riendas de la situación y aseguró de forma más cómoda su victoria.

“He comenzado muy mal, él estaba muy agresivo y estoy feliz por haber podido salir de esa situación”, respiró aliviado el español tras su victoria, lograda en 2 horas y 20 minutos.

Era la tercera vez que Nadal y Pella se enfrentaban y en todas ellas la victoria cayó del lado del mallorquín.

Nadal está jugando en Montecarlo su primer torneo del año en tierra batida. Antes de este encuentro ante Pella había logrado victorias más contundentes esta semana ante el español Roberto Bautista (22º) y el búlgaro Grigor Dimitrov (28º).

