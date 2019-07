Elliott Abrams: «Ni esta administración, ni la próxima otorgará TPS a venezolanos»

El enviado especial para Venezuela,Elliott Abrams, dijo el lunes que debido a que las cortes han fallado en contra de levantar la característica temporal del beneficio, el gobierno no otorgará medidas de protección de este tipo.

“No creo que esta administración, ni la próxima administración, vayan a otorgar TPS cuando las cortes están diciendo que es perpetuo”, afirmó Abrams.

El problema, explicó el enviado especial, es la “t de temporal”. Según él, “varios jueces han dicho que ninguna administración tiene el derecho a levantar” la protección que fue otorgada en su momento a migrantes de ciertas nacionalidades.

“Por eso ninguna administración va a dar TPS, porque es eterno, porque no tenemos el derecho a decidir [levantarlo] después de un año [o] cinco años que las condiciones hayan cambiado”, dijo Abrams.

En octubre del año pasado, una corte federal en California, falló en contra de un intento del gobierno de Trump para no renovar el TPS a 300.000 migrantes de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán.

Por su parte, siguiendo la vía legislativa, varios congresistas presentaron un proyecto de ley, en la Cámara de Representantes, para dar el TPS a los venezolanos, el cual será considerado por el pleno este martes. De ser aprobada, la medida pasará al Senado y de ahí necesita ser promulgada por el presidente Trump.

El TPS es un beneficio migratorio temporal que el Departamento de Seguridad Nacional otorga a extranjeros que viven en EE.UU. de manera irregular debido a que en sus países se vive una crisis, bien sea un conflicto armado o un desastre natural.

Actualmente, migrantes de 10 países del mundo tienen TPS en EE.UU., entre ellos tres latinoamericanos: El Salvador, Nicaragua y Honduras.

con información de VOA

