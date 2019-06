Elliott Abrams: Solo El presidente de EEUU decide si se invade un país

El enviado especial para Venezuela del presidente de EE UU, Elliott Abrams, desestimó que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, deba solicitarle al gobierno de Donald Trump una intervención internacional.

“No, francamente cuando se utiliza la fuerza militar un Presidente, no importa cuál, un Presidente utiliza las fuerzas militares cuando él decide que la seguridad nacional del país e indica que es totalmente necesario”, explicó Abrams en una entrevista.

“Nuevamente eso no depende de extranjeros o del Consejo de Naciones fuera de EEUU, es una decisión tomada por el Presidente. Cuando él decide que nuestra seguridad nacional está en riesgo lo hace“, agregó Abrams.

No obstante, desestimó que la presencia de Hezbolah, ELN, guerrilla y colectivos sea un obstáculo para una eventual intervención. “Si un Presidente decide usar fuerza militar no importa mucho (…) pero no es nuestro objetivo nuestra política es económica financiera y diplomática y apostamos una salida pacífica”.

Reiteró que EE UU busca un cambio pacífico. “Lo que queremos nosotros para Venezuela es cambio absoluto y queremos una salida del poder de Maduro y su grupo pacifico, nadie gana en un escenario así”, apuntó.

Abrams dijo también que la Casa Blanca no se ha olvidado de Venezuela.

