Ellos son los competidores del “Gran Modelo Venezuela 2019”

Este sábado 27 de julio se llevará a cabo en el Salón Cristal del Centro de Convenciones Macaracuay Plaza de Caracas, la edición número 17 del certamen “Gran Modelo Venezuela”; un evento que será conducido por la animadora de “Noticias Espectáculo Globovisión”, Rosangélica Monasterio.

El show cuenta con más de 58 participantes provenientes de diversas regiones del país; quienes a través de un majestuoso desfile de modas lucirán las más recientes colecciones de: Ikono Summers, Flavor by Erasso & Buccarelli, Sol Ezzi, Idol José, Carlos Tavera Desings, Aponwao by José Ángel Grudas, PschDesing, MAB Desing by Melanie Bermúdez, Purou by José Ángel Grudas, Retro Visera Venezuela, entre otros.

El proyecto es producido y dirigido por la Agencia y Escuela de Modelos “Garbo and Class”, organización encabezada por Alba Achique y José Gregorio Barreto. Dicho montaje contará con el respaldo de “Nawara Creative” y “Jaba Art”, quienes después de mostrar lo mejor del arte y la vestimenta que existe en el país, escogerán a los jóvenes destacados de la competencia.

“Nuestro objetivo es presentar nuevos rostros para la industria de la publicidad y el entretenimiento… El grupo que resulte ganador firmará un contrato de exclusividad con la Agencia y Escuela de modelos, y a la vez, asegurarán su imagen con diversas firmas comerciales y proyectos vinculados al mundo artístico” comentó Alba Achique.

Para más información del evento, pueden seguir las cuentas de Instagram: @granmodelovenezuela y @garboandclass_

