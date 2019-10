Elon Musk confirma que su compañía está desarrollando un soplador de hojas eléctrico

El famoso CEO de Tesla, Elon Musk, ha causado gran revuelo luego que anunciara a su público, mediante su cuenta de Twitter, que se encuentra trabajando en un nuevo proyecto. Esta vez, no se trata del rubro por el que se hizo famoso, sino que, para sorpresa de muchos, el nuevo producto sería un soplador de hojas.

Un soplador de hojas posee un motor equipado con hélices que dirige el aire usando fuerza centrífuga, lo cual permite deshacerse con facilidad de los desperdicios de un árbol. Se trata de una herramienta portátil que posee hélices impulsadas por un motor, el cual puede funcionar de dos maneras: mediante electricidad o combustible. Son dichas hélices las que producen una fuerza centrífuga que hace circular el aire a través de un tubo, que puede ser dirigido.

Además, esta herramienta generalmente se maniobra con una mano, pero puede llevarse en las espalda o tambien se la puede apoyar en el pasto. Las sopladoras que funcionan con electricidad, necesitan estar enchufadas para cargar su batería tal y como un teléfono móvil. Sus motores pueden ser más silenciosos que los de gasolina. En tanto, estos últimos son más pesados y bulliciosos. Además, generan contaminación atmosférica, pues por el uso de combustible, produce los mismos químicos que un vehículo a gasolina.

Este nuevo implemento desarrollado por Tesla va de la mano con otra herramienta antes creada por la compañía. Al parecer, es un intento de lanzar una línea de productos dedicadas a herramientas para usar en exterior. Se trata del lanzallamas perteneciente a The Boring Company, el cual fue introducido al mercado el año pasado.

Se hizo uso de un nombre particular para este nuevo producto, siendo denominado “not-a-flamethrower” (que traducido significa “no es un lanzallamas”). Según informaciones, el curioso nombre al nuevo invento se debió a las normativas de embarque y aduanas que no dejan pasar o transportar cualquier objeto o herramienta que se conozca como lanzallamas.

Tesla llegó a vender 20 mil de estos productos, los cuales no eran otra cosa que un rifle de aire comprimido y trabajado. La unidad del “not-a-flamethrower” se vendió por 500 dólares y tuvo gran acogida, tal es así que el stock de este producto se acabo en su totalidad en tan solo cinco días.

Musk manifestó luego de esto, que su nueva invención fue una “idea horrible”. Incluso, quiso convencer a la gente de que ya no comprarán más el producto, pero nadie le hizo caso y las ventas no dejaban de subir. Así lo expresó en un podcast de Joe Rogan, donde agregó que el “éxito” del producto había escapado de su control, pese a sus insistencias mediante sus redes sociales.

“Es peligroso, está mal. No lo compres. Y aun asi lo compraron, no pude pararlos”, indicó Tesla. Ahora, el soplador de hojas ya se encuentra en el mercado, y aunque su creador prometió que este producto sería completamente insonoro, los videos que circulan en internet demuestran que hacer mucho ruido.

