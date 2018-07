Elon Musk ofreció una solución basada en su tecnología para rescatar los ninos atrapados en Tailandia. Niños atrapados en Tailandia: cuál es el plan de Elon Musk para rescatar a los niños de la cueva de Tham Luang

A los 12 futbolistas adolescentes y su entrenador atrapados desde el 23 de junio en una cueva inundada del norte de Tailandia les ha salido un nuevo héroe al rescate: el multimillonario emprendedor espacial y fabricante de autos eléctricos Elon Musk.

La liberación de los 13, que podría demorarse varios meses, está resultando extremadamente difícil, especialmente por la escasez de oxígeno.

En la madrugada de este viernes murió un buzo de 38 años que trabajó con la Marina tailandesa y que intentó ayudarlos llevándoles oxígeno y provisiones. Falleció al regresar a la superficie.

Pero Musk cree que tiene un plan que puede funcionar. El magnate estadounidense ofreció sus servicios a las autoridades del país asiático a través de su cuenta oficial de Twitter.

“Sospecho que el gobierno tailandés tiene la situación bajo control, pero estaré encantado de poder ayudar si hay una forma de hacerlo”.

