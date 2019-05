Así cualquiera «va bien»! Mientras los Venezolanos mueren de hambre «el embajador de Guaidó» en Canadá dice «Vamos bien» desde un Porsche

La furia de los venezolanos se desato este Viernes 24 de Mayo al final de la tarde, cuando el «embajador» designado por Juan Guaido en Canadá, difundió un mensaje con un traje costoso desde un Porsche un auto también muy costoso.

En medio de la peor crisis de la historia de Venezuela, un sujeto que debería predigar la austeridad, viene a cagarse encima del sufrimiento del venezolano, que no tiene gasolina porque embargaron a Venezuela, si bien antes escaseaba ahora no hay, solo en Caracas se pueden ver estaciones surtiendo. Y no se puede decir que solamente es culpa de las sanciones, (sanciones que promueven individuos cómo los del Porche), porque PDVSA antes de las sanciones estaba casi que en la ruina (Rafael Ramírez y su banda se encargaron de desmantelarla), pero después del embargo petrolero se incrementaron los sufrimientos de los venezolanos y ahora de forma indefinida porque los EEUU no dice cuando «según ellos» va a acabarse este problema.

¿Acaso este individuo se le va la luz?

¿Tendrá gasolina?

¿Tiene algún tipo de padecimiento crónico?

Tal vez su único padecimiento sea que es un miserable.. lo que si sabemos es que este ser, no tiene ni la menor idea del sufrimiento que tienen a diario los venezolanos, claro vive bien y conduce un Porche, este coño e madre lo más probable es que ni siquiera ha sido testigo de mesa en una elección por la oposición y de la noche a la mañana aparece cómo embajador, vean el video:

El "embajador" de Guaidó en Canadá desata la furia de los Venezolanos, VIDEO pic.twitter.com/owldWFsx16 — NotiActual (@notiactual) May 25, 2019

