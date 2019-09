En Caracas: Danza árabe para el tráfico de la Avenida Bolívar

Los transeúntes y conductores de vehículos vieron sorprendidos como una jovencita comenzó a danzar en el medio de la principal avenida de la capital, como si se encontrara en cualquier tarima de teatro, la bailarina se movía bajo un ritmo que dejo hipnotizados a propios y extraños. Algo que según relatan los presentes propició que muchas personas se aglomeraran en las aceras y deteniendo sus carros para admirar este hermoso pero a la vez sorprendente pieza artística.

Zusmar Ramírez, bailarina y promotora cultural, explicó que desde hace tiempo tenía pensado llevar el arte de la danza árabe a la calle, como una forma de conectar este milenario arte con el sentir de la calle y sus imponentes estructuras arquitectónicas. “La Avenida Bolívar de Caracas es un icono de grandes eventos y sucesos sociales, en esta oportunidad como belly dance y bajo el lente del fotógrafo Boris Plotnikov busque reflejar esta expresión artística al común de la población, donde las personas que vienen cargadas del quehacer cotidiano puedan llevarse unos minutos de alegría y conocer una cultura distinta, la cual está marcando pauta entre las venezolanas”, indicó.

Ramírez relató que desde hace 6 años decidió incursionar en el milenario arte de la danza árabe, ya que desde niña soñaba con expresar el sentir en las tablas “Para mí no es un simple hobby, desde hace casi una década me involucré en este mundo, con el transcurrir del tiempo se convirtió en una pasión y hoy día lo asumo no solo como un oficio sino también con responsabilidad puesto que imparto clases de danza árabe y el compromiso es enorme”.

Develó que la transmisión de conocimientos conlleva una tarea enorme, la ética deber estar presente al momento de difundir información. “Las maestras tenemos el deber de manejar conceptos, técnica y manejo de elementos propios de esta danza, como por ejemplo su historia, músicos y bailarines influyentes, ritmología, estilos de danza según sus regiones. Así también inculcarlo de manera creativa y por esta razón con este performance en la avenida Bolívar escoltada por las majestuosas torres de Parque Central busque dejar el mensaje de que todo sitio es propicio para expresar todo tipo de arte”, afirmó.

La danza árabe se ha convertido en tendencia entre las venezolanas

La maestra y también locutora señaló que las venezolanas son mujeres carismáticas, extrovertidas y apasionadas, practicar danza árabe les da una herramienta más para explotar su personalidad sin importar la edad que se tenga. “Por otro lado, desde el punto de vista emocional la danza árabe nos ayuda a mejorar aspectos como la seguridad, la sensualidad y elevar él autoestima. Aprendemos a reconocer nuestro cuerpo, nuestras capacidades y a desarrollar habilidades y destrezas que sin duda florece en nuestra personalidad”.

Fotos: Boris Plotnikov

En : Notas de Prensa