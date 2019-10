En Caracas: Varios empleados bancarios detenidos por fraude electrónico

El día 29 de septiembre se dio a conocer la noticia de que personas que laboraban para una conocida entidad bancaria fueron detenidos por cuerpos policiales con jurisdicción en las mercedes del municipio Baruta del estado Miranda.

Las personas que se encuentran involucradas en el hecho responden a los nombres de Lesli Ma** A*** C**** (44), Reibin Oscar Ma**** Sán***(40) Erick José G**** Lin***s (36) Carmen Pé*** esta ultima por apresar. Y es que estos se valían de sus cargos dentro de la conocida institución bancaria para solicitar y tramitar tarjetas de crédito a nombre de clientes habituales para luego realizar operaciones bancarias en su propio beneficio.

La detención se llevo a cabo a través de denuncias efectuadas por los propios clientes afectados por estos delitos y es que estos luego de hacerse con las tarjetas de crédito procedían a realizar gastos y compras en diferentes establecimientos se presume que estos lograron realizar por lo menos 18 operaciones con diferentes tarjetas de clientes.

Autor: Ángel Cordero

En : Noticias Nacionales