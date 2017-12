El futbolista venezolano Juan Arango se casó este fin de semana con la exmiss Diana Carolina Lozano en Maracaibo, estado Zulia.

Las fotografías fueron filtradas a través de las redes sociales donde se aprecia a ambos novios vestidos de blanco, junto a varios amigos y familiares.

Vale recordar que la pareja se unió en matrimonio civil el pasado mes de julio.

