En Maracaibo: Incautan 600 motos compradas con dólares CADIVI que estaban escondida en un galpón

Unas 600 motos, en un galpón ubicado en la Curva de Molina, al oeste de Maracaibo, detectó una comisión de las Faes, eje Zulia, la tarde del viernes 18 de octubre.

Las unidades son marca Dayun, modelo DC200CV-3, año 2010.

Los funcionarios informaron que quedaron detenidos el propietario del galpón y su hermano «por encontrarse presuntamente inmersos en delitos tipificados en la ley de contrabando».

Voceros policiales señalaron que supieron «que las motos fueron adquiridas en 2016 con dólar preferencial (Cadivi) aprobado por el Estado venezolano, bajo convenio con la Gobernación del Zulia y la misión Abastecimiento Soberano».

El caso fue elevado a la Fiscalía 48 del Ministerio Público, en materia contra el contrabando.

