En Maracaibo: Muere niño de un año al caer en un tanque subterráneo

Maracaibo.- El sábado 28 de septiembre murió el pequeño Osua, de tan solo un año, al ahogarse en el tanque subterráneo de su casa.

La tragedia ocurrió en la vivienda 92-15, ubicada en la calle 92 con avenida 6 del sector Las Veritas, parroquia Bolívar, de Maracaibo.

Según lo recabado por los detectives del Cicpc, la madre del infante estaba lavando ropa y. en una pausa que hizo para descansar, no vio a su hijo.

Angustiada lo buscó por toda la casa y lamentablemente lo encontró flotando de espaldas dentro del tanque, relató un funcionario de la policía científica.

La mamá como pudo lo sacó y lo llevo al hospital. pero ya era demasiado tarde, el pequeño había muerto.

Osua había cumplido el año apenas el jueves 26 de este mes

