Un futbolista mexicano fue asesinado a balazos este domingo mientras disputaba la final de un torneo local en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, en la alcaldía de Iztacalco, al oriente de Ciudad de México, informó la Policía capitalina.

Las primeras informaciones indican que un sujeto se acercó a la cancha y le disparó varias veces al jugador, antes de escapar a bordo de una moto donde lo esperaba un cómplice.

Los paramédicos no pudieron salvar al futbolista, de unos 30 años, que murió en el lugar tras recibir cuatro impactos de bala en la zona del tórax y uno en la cabeza.

Por el momento se desconocen los motivos de la crimen, mientras la Policía está buscando a los responsables.

En México: NarcoSicarios asesinan a un jugador de fútbol en pleno juego was last modified: by

En : Noticias Internacionales