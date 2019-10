Al menos 14 policías murieron el lunes 14-O tras ser emboscados por un comando armado en el occidental estado mexicano Michoacán, dijeron autoridades.

El ataque ocurrió en horas de la mañana mientras los efectivos cumplían un mandato judicial en el municipio Aguililla, informó en su cuenta de Twitter la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, una de las entidades más afectadas por la violencia del narcotráfico.

Reportes de medios dijeron que los agresores viajaban en camionetas blindadas y que otros policías estarían heridos o desaparecidos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal informó que eran 14.

Fotos que circulaban en las redes sociales y de medios mostraron imágenes de carteles colocados sobre los parabrisas de las patrullas baleadas con amenazas a la fuerza policial, firmados con las siglas del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más poderosos de México.

Michoacán es un estado golpeado por la presencia de diversas organizaciones criminales, que provocaron el surgimiento de grupos de autodefensa hace unos seis años.

De enero a agosto se han registrado 23.063 víctimas de homicidio doloso en México, un dato que se encamina a romper el récord de 33.749 asesinatos de 2018.

La administración ha buscado contener la ola de violencia principalmente a través del despliegue de la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad compuesto por militares

En México: Narcosicarios asesinan en emboscada a 14 policías was last modified: by

En : Noticias Internacionales