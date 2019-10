En Venezuela: Más de 8,2 millones de personas usan el gas doméstico a diario

Fuente: Comunicaciones ESDA

Caracas, 11 de octubre de 2019.-

El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) determinó en su última encuesta, realizada en el mes de junio de este año, que al menos 8,2 millones de venezolanos residenciados en siete de las principales ciudades del país y que representan el 93% de sus habitantes, indican que utilizan el gas para sus rutinas diarias.

De ese grupo que depende del gas, se pudo evidenciar que el 73% lo obtiene a través de la recarga de cilindros o bombonas, siendo las urbes de Ciudad Bolívar, Barquisimeto y San Cristóbal, las que concentran mayor cantidad de usuarios bajo este formato con 97% la primera, 91% la segunda y 90% la última de las señaladas, lo que representa más de un millón y medio de personas sólo entre estas tres ciudades, que deben optar por este método para llevar a cabo sus rutinas en los hogares diariamente.

Al respecto, Julio Cubas, Presidente del OVSP explicó: “De los usuarios del gas doméstico por bombona, el 58% equivalente a más de cuatro millones de ciudadanos de las capitales evaluadas, manifestó no recibir de forma oportuna la recarga del cilindro y deben trasladarse a otros sectores alejados de su hogar para abastecerse. En este sentido, las ciudades que reportaron mayores dificultades fueron Maracaibo y San Cristóbal con 73% cada una, y Ciudad Bolívar con un 70% de ciudadanos en esta condición”.

“A pesar de ser estas tres ciudades las más afectadas, de acuerdo a una reciente medición de septiembre -aún en proceso de análisis- se puede adelantar de manera preliminar, que se percibe una mejora en la distribución de las bombonas de gas para el total estudiado y en especial en ciudades de la región central, sin embargo, sigue siendo una tendencia que las mayores dificultades en el abastecimiento del recurso se presenta en estos tres centros urbanos descritos anteriormente”, detalla Cubas.

Entre otros datos de interés que han arrojado las evaluaciones del OVSP sobre el servicio de gas, se obtuvo que los precios estipulados para realizar las recargas de bombonas se rigen por diferentes criterios, siendo uno de los más relevantes el hecho de que gobernaciones y gobiernos locales han tomado competencias en la distribución de gas durante los últimos meses, generando así diversidad de montos. Sin embargo, en la última medición se observó que un 7% de usuarios –de algunas de las ciudades analizadas- realizaba el pago en divisas o moneda internacional, registrándose los mayores índices en las ciudades fronterizas del occidente del país especialmente en San Cristóbal, con un casi 40% de ciudadanos que deben acudir a esta forma de pago.

Por el contrario a la cifra de usuarios que utiliza el servicio de gas a través de bombonas, se pudo conocer que solo un 26% de los encuestados se beneficia del servicio de gas directo, lo que representa alrededor de dos millones de personas en estas principales ciudades del país (Valencia, Maracaibo, San Cristóbal, Barquisimeto, Caracas, Barcelona y Ciudad Bolívar). En este análisis, destaca que la capital zuliana obtuvo el más alto índice de ciudadanos que cuentan con gas directo en sus hogares con un 71%, aun por encima de la capital del país, que registró un 43%.

Las aproximaciones de números de personas en los casos señalados en esta nota de prensa, han sido determinados a través de los datos del último censo nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística y con base a los porcentajes obtenidos en las mediciones de la organización.

Al momento, el OVSP se encuentra en el cierre del nuevo trabajo de campo para el mes de septiembre, por lo que éste y otros resultados están disponibles para consultas ingresando a la página web: www.asoesda.org o visitando las redes sociales de la organización en Twitter e Instagram @asoesda. De igual forma, para contactos directos, disponen del correo electrónico asoesda@gmail.com

