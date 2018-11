Encontraron el ARA San Juan a más de 900mts de profundidad y ahora el gobierno argentino dice que no lo recuperará

BUENOS AIRES, ARGENTINA.-

El submarino San Juan, de la Marina de guerra argentina, desaparecido hace un año en el océano Atlántico con 44 tripulantes a bordo, fue ubicado el viernes, informó esa fuerza en su cuenta en Twitter.

“Habiéndose investigado el punto de interés N°24 informado por Ocean Infinity, mediante la observación realizada con un ROV a 800 mts de profundidad, se ha dado identificación positiva al ARA San Juan, dice el mensaje de la Armada (Marina de guerra), al hacer referencia a la empresa que desde hace meses realiza la búsqueda del submarino.

El último contacto con el submarino ARA San Juan ocurrió el 15 de noviembre de 2017, cuando navegaba en el Golfo de San Jorge a 450 km de la costa. Había zarpado de Ushuaia, en el extremo austral de Argentina, de regreso a Mar del Plata.

La búsqueda comenzó 48 horas después. Colaboraron 13 países pero la mayoría se retiró antes del fin de 2017, sin resultados.

El buque de la empresa Ocean Infinity zarpó el 7 de septiembre con cuatro familiares a bordo y estaba a punto de cesar la búsqueda cuando se produjo este hallazgo.

Justo un día antes, la Armada organizó un acto en homenaje a los tripulantes del submarino San Juan en Mar del Plata, con motivo del aniversario de su desaparición. Al acto acudió el presidente Mauricio Macri y varios familiares de los marinos.

NO QUIEREN RECUPERARLO.

En una rueda de presenta el gobierno argentino indicó:

Este sábado, el ministro de Defensa de Argentina, Oscar Aguad, informó que el país no cuenta con las capacidades de rescatar el submarino Ara San Juan, hallado este viernes y que permaneció desaparecido por un año. “No tenemos medios para rescatar el Ara San Juan” afirmó Aguad durante una rueda de prensa brindada en Mar del Plata, en la que también participó el jefe de estado mayor de la Armada, José Villán, y el capitán de la Armada, Enrique Balbi.

En otras palabras no hay dinero para rescatar los cuerpos de los desaparecidos, pero si hay para comprar pertrechos viejos en los que obligan a los marinos a “navegar” , que son practicamente una tumba “flotante”, la corrupción parece que siempre hace de las suyas.

