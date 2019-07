Encuentran en China una rara especie de Ardilla voladora

Científicos chinos han identificado recientemente una nueva especie de género de ardilla voladora, el roedor más raro y deseado del mundo.

El estudio publicado el jueves en la revista de acceso abierto ZooKeys describió el espécimen inesperadamente encontrado en las colecciones del Instituto de Zoología de Kunming bajo la Academia de Ciencias de China.

El género llamado Biswamoyopterus es considerado como el más misterioso y raro entre todas las ardillas voladoras, anteriormente se sabía que comprendía dos especies en el sur de Asia: la ardilla voladora Namdapha en la India y la ardilla voladora gigante de Laos en Laos. Cada uno solo se conoce a partir de un solo espécimen descubierto en 1981 y 2013 respectivamente.

Investigadores chinos recolectaron el nuevo espécimen en el Monte Gaoligong en la provincia de Yunnan, en el sudoeste de China e inicialmente consideraron que pertenecía a la ardilla voladora Namdapha, en peligro crítico de extinción, catalogada como una de las 25 especies más buscadas del mundo por Global Wildlife Conservation. .

Sin embargo, la ardilla mostró características distintivas de las especies previamente conocidas en el género: una coloración y anatomía diferente del cráneo y los dientes, según el estudio.

Luego, realizaron una nueva encuesta de campo y obtuvieron otro espécimen. Finalmente, agregaron un tercer miembro al género enigmático, conocido como la ardilla voladora del Monte Gaoligong.

«La nueva especie se descubrió en el área en blanco que abarca 1,250 km entre los hábitats aislados de las dos especies conocidas, lo que sugiere que el género está mucho más extendido de lo que se pensaba», dijo el primer autor del artículo, Li Quan, del Instituto de Zoología de Kunming. en una oracion.

Las ardillas voladoras tienen una membrana especial entre sus patas delanteras y traseras que les permite deslizarse por el aire entre los árboles. Utiliza leves movimientos de las piernas para dirigir, y la cola actúa como un freno al llegar a su destino, según la Federación Nacional de Vida Silvestre de EE. UU.

