VENEZUELA: Encuentran el cadáver carbonizado del ex-gobernador Jhonny Yáñez Rangel

CARACAS.- La tarde de este miércoles 25 de septiembre, dentro de un carro quemado, fue hallado el cuerpo del exgobernador de Cojedes, Jhonny de Jesús Yáñez Rangel. El cadáver carbonizado fue encontrado en el asiento posterior de un auto Toyota Corolla, placas AG327KM, en la carretera vieja Caracas-Charallave, sector Bejarano, municipio Salias del estado Miranda.

Jhonny de Jesús Yáñez Rangel estaba desaparecido desde el pasado lunes 23-S cuando fue raptado en las cercanías de la clínica Metropolitana, en Macaracuay, de acuerdo con reportes policiales.

Al sitio llegó una comisión conformada por funcionarios de la División de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y Contra Extorsión y Secuestros.

Allí corroboraron “que las características del vehículo concuerdan con la denuncia interpuesta» sobre Jhonny de Jesús Yáñez Rangel”, señaló el informe inicial.

Jhonny Yáñez Rangel era teniente coronel retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y fue gobernador de Cojedes por el MVR entre 2000-2004 y reelecto para el siguiente periodo 2004-2008.

