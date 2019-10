Enlaces para descargar las APP de pago móvil Venezolanas.

Ya los bancos venezolanos se encuentran listos para las trasacciones de pago móvil interbancario, que viene a palear un poco la falta de efectivo en el país.

La inmediatez de la transacción es otro de sus atractivo. Por ejemplo, si alguien hace un pago a una cuenta, aunque sea en un banco diferente al suyo, el dinero se hará efectivo al instante.

A continuación encontrarás los enlaces para descargar la correspondiente app de pago móvil:

Con tan solo afiliar el servicio, a través de los canales establecidos por cada banco, el usuario podrá realizar sus movimientos de manera rápida y segura, en cualquier horario y lugar del territorio nacional.

Enlaces para descargar las Apps de pago móvil Venezolanas was last modified: by

En : Apps