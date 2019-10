Ensalada de coliflor.

– ½ cabeza de coliflor.

– ¼ cebolla picada.

– 2 tallos de apio picados.

– 2 huevos duros cortados en rodajas.

– 2 cucharadas de queso crema light.

– 1 diente de ajo machacado.

– 1 cucharilla de mostaza.

– Sal y pimienta negra.

Preparación:

– Cortar la coliflor en trozos y hervir. Cuida que no se cocine demasiado para que no quede como una pasta.

– Escurre bien el coliflor y corta la conexión con agua. Secar y poner sobre un paño absorbente o sobre papel de cocina absorbente. Reservar.

– Desmenuzar la coliflor en un recipiente y agregar el resto de los ingredientes.

– Condimentar y servir.

