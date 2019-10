Ensalada de Pasta en plato de Piña

Ingredientes para la Ensalada de Pasta:

– 150 gramos de pasta corta

– 150 gramos de pechuga de pollo

– 100 gramos de queso

– Dos rodajas de piña

– Una lata de atún en aceite

– Sal

– Pimienta negra molida

– Aceite de oliva virgen o aceite vegetal

– Salsa rosada (Opcional)

Preparación de Ensalada de Pasta: Primero vamos a poner a cocer la pasta que utilizaremos para hacer la ensalada, que puedes emplear la del tipo que más te guste, ya que hay muchos tipos de pasta, aunque lo más recomendable es emplear un tipo de pasta corta o mediana, que son las ideales para hacer estas ensaladas, macarrones o similares. Una buena opción es emplear una mezcla de pastas de varios tipos, incluso mezclar pastas blancas con otras de colores, para dar un toque de color y sabor extra al plato. Utiliza la pasta que prefieras o la que tengas en casa en ese momento. Para cocer la pasta lo mejor es seguir las indicaciones del fabricante para que nos quede perfecta. Lo habitual es utilizar una olla de buen tamaño con un litro de agua por cada 100 gramos de pasta que se vaya a cocer. Cuando el agua empiece a hervir echamos sal y la pasta, que dejaremos cocer. A continuación o bien mientras cocemos la pasta y la escurrimos, aprevechamos y vamos a preparar el resto de ingredientes que necesitamos para hacer la ensalada, los cuales iremos echando en un bol o recipiente de buen tamaño. Cortamos el queso que vayamos a emplear en dados no muy grandes, pudiendo emplear queso fresco o cualquier otro queso que nos guste, aunque recomendamos siempre emplear un tipo de queso tierno, nunca uno que sea demasiado duro ni de sabor muy intenso. Agregamos un par de rodajas de piña troceada, ya sea natural o bien piña en conserva, y también una o dos latas de atún bien escurridas previamente. Por último tendremos que pasar por una sartén o plancha los filetes de pechuga de pollo, mejor si son más bien gruesos, con lo que podremos dorarlos bien por fuera sin que queden demasiado secos, ya que es mejor que queden jugosos. Los salpimentamos y los pasamos por ambos lados hasta que queden bien hechos. Los dejamos enfriar un poco y los cortamos en daditos o en tiras, y los echamos en el bol con los demás ingredientes. Mezclamos todo bien y aliñamos con un poco de aceite de oliva virgen, corrigiendo el punto de sal si fuera necesario, y al acabar reservamos en la nevera hasta la hora de comer. Podemos servirla con un poco de salsa rosada por encima de forma opcional, sustituyendo el aceite por la salsa, que le va a dar un toque de sabor muy rico también a la mezcla.

Ensalada de Pasta en plato de Piña was last modified: by

En : Gastronomía