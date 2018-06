A partir de este lunes 25 de junio entra en vigencia decreto de prohibición de venta de efectivo y alquiler de puntos de venta en el estado Zulia, así lo dio a conocer el secretario de Gobierno, Lisandro Cabello en rueda de prensa.

Cabello destacó que esta medida se tomó para proteger la estabilidad económica de los zulianos.

