China anunció hoy que ha puesto en marcha “de forma inmediata” medidas de represalia contra importaciones estadounidenses, tras la entrada en vigor en EE. UU. de aranceles a bienes chinos por 34.000 millones de dólares

Los aranceles chinos a productos estadounidenses “entraron en vigor de inmediato” en respuesta la ronda de gravámenes a importaciones de China que horas antes activó Washington, informó el Ministerio del Exterior en Pekín.

Escala así el conflicto comercial entre ambas naciones, las dos principales economías del planeta. El portavoz del ministerio de Comercio chino había dicho antes que su país se había visto “obligado a contratacar” y aseguró que Estados Unidos ha iniciado “la mayor guerra comercial de la Historia comercial”.

A medianoche de Washington (04:00 Uhr GMT) entraron en vigor gravámenes a productos chinos por valor de 34.000 millones de dólares. China ya había anunciado que iba a responder de forma equivalente. La República Popular China informará ahora a la Organización Mundial del Comercio sobre la situación, dijo el portavoz.

En tanto, las empresas estadounidenses en China criticaron de “contraproductivos” los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump. “No hay ningún ganador en esta guerra comercial”, aseguró hoy en Pekín el presidente de la cámara de comercio estadounidense en China (AmCham), William Zarit.

Los aranceles, continuó, no sólo dañan Estados Unidos y China, sino también otros países.

En su opinión, las 900 empresas inscritas en la cámara de comercio están en desventaja en China en términos de competitividad, sin embargo tienen claro que las crecientes tensiones entre China y Estados Unidos “influye negativamente en su actividad, añadió Zarit.

Fuente: DW

Entran en vigencia aranceles chinos a importaciones de EEUU

