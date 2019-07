Entregaron donativo a la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría

Caracas 19 de junio de 2019.- Afirmando su compromiso con la comunidad en pro del desarrollo e impacto social positivo en el país y la sociedad venezolana, GIDAGUS y Fundación Grupo +58, realizaron la entrega de más de nueve mil ochocientos (9.800) insumos médicos a la junta directiva de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Esto con el propósito de contribuir y mejorar la calidad de vida de los pacientes del Hospital de niños J.M. de los Ríos.

El Dr. Huniades Urbina, presidente de la Sociedad, expresó su agradecimiento a ambas instituciones. Coordinará que todo el material sea recibido en el J.M. de los Ríos, beneficiando a numerosos pacientes pediátricos que actualmente están necesitados de este tipo de insumos.

La Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría es una organización civil, científica y cultural con 80 años de trayectoria, integrada no sólo por Médicos Puericultores y Pediatras, sino por profesionales universitarios que tienen como norte una inquebrantable misión de velar por el sagrado derecho del bienestar integral del niño, niña y del adolescente, orientando a la sociedad y a los poderes públicos para ayudar a encontrar respuestas efectivas a los problemas sanitarios que les afectan.

Betzalik Gonzales, Gerente de Mercadeo de GIDAGUS, explicó que la empresa apuesta por Venezuela, buscando con esta iniciativa compensar el déficit actual en este entorno.

Por su parte, Corina Trujillo, Coordinadora de la Fundación Grupo +58, ratificó que esta es una muestra del compromiso social para contribuir con la construcción de un mejor país.

Esta iniciativa de ambas instituciones no solo abarca el marco de la responsabilidad social empresarial, sino que responde a una necesidad de un sector seriamente afectado y vulnerable. Ambas instituciones coinciden en que el derecho a la salud es primordial para el desarrollo de nuestro país. Este tipo de contribuciones apuestan a la mejora de la salud de los niños, niñas y adolescentes que hoy día se encuentran bajo la atención de este hospital, que tanto necesita del aporte de la empresa privada y fundaciones que hacen vida en el país.

