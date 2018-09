Escuelas Zulianas en total abandono y Maestros sin pagos ante un precario inicio de clases, FOTOS

ZULIA, VENEZUELA: Inician las clases y con ellas los problemas que enfrentan maestros y representantes del estado Zulia. Según Alexander Castro, coordinador de la Coalición Educativa de Zulia, más de 160 escuelas no están en óptimas condiciones para abrir sus puertas.

El período escolar inicia este lunes con la angustia de los maestros y los representantes debido a las fallas que presentan las escuelas y las dificultades para cubrir las necesidades escolares de los alumnos.

La comunidad escolar comienza las clases con escuelas en abandono e infraestructuras deterioradas; con fallas en el servicio del transporte público y escasez de efectivo; con inseguridad y poca supervisión policial en las adyacencias de los planteles.

Alexander Castro, coordinador de la Coalición Educativa del estado Zulia, resume el inicio de clases en un “total caos” y argumenta que a pesar de los llamados de atención que hace el magisterio, el Estado hace caso omiso.

“Hay más de 160 instituciones educativas en Zulia que no están en óptimas condiciones para el inicio de clases y eso lo denunciamos en febrero de este año ante el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), y no hicieron nada. Hay escuelas que hasta los pupitres se robaron”.

Entre la lista de escuelas que el sindicalista nombró y alegó que “fueron y son víctimas del hampa” y que no están en óptimas condiciones, está la Unidad Educativa Luis Arrieta Costa, ubicada en el sector Pomona y Escuela Básica Nacional Rómulo Gallegos, en Haticos.

La escuela Luis Arrieta Costa tiene los vidrios de todas las ventanas rotas. Hay salones que no tienen pupitres para recibir a los alumnos. La iluminación es solo natural, porque no cuenta ni con un bombillo. No hay agua y los baños inhabilitados.

Este plantel permanece abierto. En el recorrido que hizo La Verdad se constató que nadie vigila la instalación educativa.

En el colegio Rómulo Gallegos los delincuentes “hicieron de las suyas”, las puertas fueron violentadas para terminar de llevarse lo poco que quedaba, los archivos de los estudiantes están regados por los pasillos de la escuela y los vidrios de las ventanas todos están rotos.

Castro comentó que la última vez que robaron en la escuela: “A los delincuentes no les bastó llevarse hasta los pupitres, también defecaron en los escritorios y regaron sus heces por las paredes. En esa escuela no se puede dar clases”.

Maestros sin pagos

Gualberto Mas y Rubí, presidente del Sindicato Unitario del Magisterio del Estado Zulia (Suma), explicó que a los maestros del estado no les depositaron el pago de agosto y hasta la fecha no reciben la remuneración decretada por el Ejecutivo nacional, la cual considera injusta e inconstitucional.

“Los educadores pertenecientes a la Gobernación, no han recibido pago ni de la quincena (en Bs. S), mucho menos retroactivo del 40 por ciento de cuatro semanas de ajuste salarial, ni bono por inicio de año escolar”

Mas y Rubí agregó que los derechos de los docentes no pueden ser negociados por terceros y que el patrono no puede tomar decisiones unilateralmente y promover el aniquilamiento de los convenios de trabajo.

“Hasta los momentos no se sabe cómo van a quedar los parámetros de los pagos. Solicitamos una comisión negociadora para que el ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, explique cómo vamos a quedar con la progresividad de los derechos con relación a los aumentos decretados”.

Aunado a los problemas con los pagos, el sindicalista denunció que los maestros no disfrutan de una póliza de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM), ni de servicio de funeraria.

Aseguró que para el inicio de clases los maestros no tendrán cómo dirigirse a las instituciones por la falta de pago y por la escasez de efectivo. Considera que no todas las escuelas abrirán sus puertas.

