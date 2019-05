ESDA: Falta de agua, alimentos y electrodomésticos dañados, son el 60 por ciento de los reportes por los apagones

Falta de agua, alimentos y electrodomésticos dañados, constituye el 60% de los problemas reportados durante los apagones

Caracas, 23 de mayo de 2019.-

El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) ha iniciado la divulgación de resultados referidos a las consecuencias que sobre la familia venezolana en las 10 principales ciudades, tuvieron los apagones ocurridos durante los meses de marzo y abril de este año en casi la totalidad del país. Entre los hallazgos más relevantes, encontramos las diferencias regionales sobre las dificultades sufridas como consecuencia de los apagones, así como los insumos con que contaban los ciudadanos de distintas ciudades para enfrentar una situación como la ocurrida.

Ante la pérdida súbita del servicio eléctrico, son muchas las implicaciones colaterales que se evidencian en la rutina de los hogares en las principales ciudades del país, así como la necesidad de mantener reservas y medios alternos para abastecer a la familia, mientras se espera la restitución del servicio. Siendo además que en el caso del apagón del mes de marzo en Venezuela, ha sido el de mayor escala de la historia contemporánea en Latinoamérica.

Sobre este particular, Julio Cubas, Presidente del OVSP señaló: “En general, las mediciones realizadas a hogares de las 10 principales ciudades del país, demostraron que un 71% de las personas encuestadas contaban con agua, frente a otros insumos que fueron menos comunes, tales como: 44% velas, 39% linternas y baterías, 31% comida no perecedera y sólo un 5% tenías fuentes alternas de energía. Siendo las ciudades de San Cristóbal, Mérida y Caracas las que contaban con más insumos ante el apagón nacional sufrido en marzo y abril”.

Además de los problemas que se generan en virtud de la pérdida del servicio eléctrico para todos los miembros del hogar, el OVSP pudo determinar que la principal dificultad que enfrentaron los ciudadanos en el momento del apagón fue el daño que sufrieron sus alimentos y electrodomésticos, seguido por la falta de agua.

Cubas destacó sobre este particular, lo siguiente: “Los alimentos y equipos electrodomésticos dañados así como falta de agua constituyen el 60% de los principales problemas de las personas, siendo que sólo un 1,8% de los encuestados reportaron no haber sufrido ninguna dificultad asociada a la falta de energía electrica. Por ejemplo, evitar la pérdida de los alimentos fue prioritario en San Cristóbal en un 9% de los casos y en las Ciudades de Mérida y Punto Fijo 8% ambas”.

Un elemento adicional que se destaca ante las situaciones difíciles que representan los apagones, es conocer el grado de disposición que tienen las personas a resolver la situación o a mejorar las condiciones de su entorno durante estos eventos, por lo que el Observatorio Venezolano de Servicios ha profundizado las encuestas a hogares realizadas para conocer como se hace frente a este supuesto.

Por ello, Julio finalizó indicando: “La gran mayoría de la población manifestó no hacer nada para solucionar sus problemas, representando un 34,8% de los encuestados, frente a un 13,9% que utilizó fuentes alternas de iluminación, tales como velas, linternas, lámparas de gasoil y mecheros caseros. En Mérida con un 12% y Maracaibo con un 11% el apoyo de familiares, amigos y vecinos fue más importantes que en otras ciudades”.

Todos estos resultados y otros aspectos más específicos sobre las consecuencias de los apagones sufridos en el país, serán divulgados por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, incluyendo las implicaciones directas en la calidad de vida de la población, el día martes 04 de junio de 2019 en el Foro “Venezuela luego del apagón” en los espacios del Impact Hub Caracas, Torre Parque Ávila de la Urbanización Los Palos Grandes.

De igual forma, si desea conocer más sobre el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos y los resultados de sus mediciones, puede ingresar a su página web: www.asoesda.org o visitar las redes sociales de la Organización en Twitter e Instagram @asoesda. Para contactos directos, disponen del correo electrónico asoesda@gmail.com..

Fuente: Comunicaciones ESDA

