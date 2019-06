ESDA: La “falta de mantenimiento” se identifica como causa principal de los apagones

Caracas, 07 de junio de 2019.-

El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos presenta datos relevantes sobre la situación experimentada por los ciudadanos en el contexto de las fallas del suministro eléctrico y que ocasionaron la perdida súbita del mismo durante el mes de marzo de 2019, con un alcance geográfico nacional y su efecto “en cascada” sobre los demás servicios públicos que inciden sin lugar a dudas en el normal desenvolvimiento de la sociedad.

Dentro de los datos más importantes sobre la percepción ciudadana respecto a las posibles causas, Julio Cubas, Presidente del Observatorio, indica: “El 63% de los ciudadanos encuestados en 10 de las principales ciudades del país sugieren causas asociadas al desempeño de la gestión institucional, dentro de los que destaca como principal, la falta de mantenimiento para el 52% de este grupo, y sólo 7,8% se refirió a causas difundidas por los voceros oficiales, como el ataque cibernético y el sabotaje”.

El estudio se realizó en 10 de las principales ciudades del país ubicadas en diferentes regiones geográficas, teniendo como objetivo recabar datos sobre la extensión y duración de la falla en el suministro eléctrico, el impacto sobre la sociedad civil en cuanto a sus principales dificultades durante el evento, identificación de posibles causas y responsables, emociones experimentadas en esta situación. De igual forma, se midió el impacto sobre el suministro de agua, así como principales dificultades vinculadas a la carencia de este recurso, incluyendo las formas de resolución alternas y de provisión de agua para beber.

Cubas señala con más detalle que: “La mitad de la población de estos centros urbanos estuvieron al menos tres días continuos sin energía eléctrica evidenciando una mayor duración en el occidente del país, lo que se tradujo a nivel ciudadano en sortear dificultades derivadas de esta situación, donde el 60% de los encuestados definieron como sus tres principales problemas el deterioro de los alimentos en primer lugar con 23%, seguido de daño en los electrodomésticos con 19% y la falta de agua el 18% de los casos.”

Todos los resultados del reciente estudio del Observatorio devienen de 6.400 encuestas realizadas a hogares en 10 de las principales ciudades del país, abarcando un ámbito de 28 municipios del territorio nacional, con lo cual se capta las opiniones y percepciones de los ciudadanos sobre los principales servicios básicos y las repercusiones posteriores a los apagones ocurridos en el mes de marzo.

Luego de la divulgación de estos resultados a través de un evento abierto realizado en la Ciudad de Caracas, en los espacios del Impact Hub Caracas, el día 04 de junio de 2019, están disponibles para consultas ingresando a su página web: www.asoesda.org o visitar las redes sociales de la Organización en Twitter e Instagram @asoesda. Para contactos directos, disponen del correo electrónico asoesda@gmail.com.

