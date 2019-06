ESDA: Punto Fijo y Maracaibo son las ciudades más afectadas en el acceso al servicio de agua luego del apagón

Fuente: Comunicaciones ESDA

Caracas, 27 de junio de 2019.-

Según las más recientes mediciones del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, obtenidas en el mes de mayo, se determinó que al menos 26% de los habitantes de 10 de las principales ciudades del país no había recibido agua desde los apagones nacionales ocurridos durante el mes de marzo.

Julio Cubas, presidente del OVSP señaló: «Nuestros estudios permiten concluir que 10 de las principales ciudades del país padecen un deterioro del servicio de agua luego de los apagones ocurridos en el mes de marzo. En tal sentido, las ciudades más afectadas fueron Maracaibo y Punto Fijo».

Según la medición realizada en los meses de abril y mayo, en Maracaibo el 43,9% no había recibido agua desde el mes de marzo, mientras que un 16,4% de su población había recibido agua una sola vez a la semana desde los apagones, el 15,1% había recibido dos veces al mes y el 9,3% únicamente una vez al mes. En este mismo sentido, en la ciudad de Punto Fijo el 71% de su población declaró no haber recibido agua desde el apagón y un 10,5% recibió únicamente una vez al mes.

Cubas precisó al respecto: «Es importante destacar que las ciudades andinas donde el agua es captada y distribuida por gravedad fueron las menos afectadas de las urbes estudiadas, en contraste a aquellas en las que sus sistemas de abastecimiento de agua, operan mediante mecanismos de bombeo, estando condicionados a la disponibilidad de energía eléctrica para su funcionamiento. En tal sentido, San Cristóbal y Mérida fueron las dos ciudades que experimentaron mejores condiciones luego del apagón, destacando Mérida que recibe agua continua en un 65,8% y San Cristóbal con un 47% declarando recibir agua continuamente y 35,1% recibiendo varias veces a la semana».

Ante la situación presentada en el suministro de agua en el hogar para las ciudades, en el estudio se pudo precisar que el 51,2% de la población logró proveerse de agua a través de medios convencionales, como es el caso de quienes pudieron tener el servicio (12,8%) a través del uso racionado del agua almacenada para el momento del apagón en los tanques de sus hogares (38,4%). En cambio, el 44,2% de los ciudadanos utilizaron medios no convencionales para proveerse de agua, siendo los medios más destacados, la carga o acarreo desde otros lugares, la utilización de camiones cisternas y la compra de agua embotellada con 16,2%, 10,3% y 8% respectivamente.

Debido a que el agua para beber se constituye como un factor clave en la salud humana, se realizaron mediciones para evaluar el acceso a la misma. En tal sentido, solo un 4% de los ciudadanos declararon no tener acceso al recurso, aunque en el caso de Maracaibo el porcentaje de personas que declara no tener acceso a la misma se incremente a 9%.

En cuanto a los medios utilizados para obtener agua potable de consumo humano, debemos resaltar que el 34,3% compró agua embotellada, principalmente en las ciudades de Valencia y Ciudad Bolívar, el 32,7% hirvió el agua para el consumo, siendo Maracaibo la principal ciudad bajo esta modalidad y en tercer lugar un 18,1% declaró utilizar los filtros en sus hogares. Cabe destacar que, un total de 7,5% de los usuarios consultados en las ciudades analizadas, consumió el agua sin tratarla de ninguna manera.

Es importante mencionar que los hallazgos de esta investigación se obtuvieron tras la evaluación de 28 municipios del territorio nacional, con lo cual se captaron las opiniones y percepciones de los ciudadanos sobre los principales servicios básicos y las repercusiones posteriores a los apagones ocurridos el pasado mes de marzo, los cuales están disponibles para consultas ingresando a la página web: www.asoesda.org o visitando las redes sociales de la organización en Twitter e Instagram @asoesda. Para contactos directos, disponen del correo electrónico asoesda@gmail.com.

