Para los fanáticos de la pasta, que somos muchos, tenemos una receta que recomendar para hacer cualquier día de la semana con poco tiempo para cocinar, son unos espaguetis con espinacas frescas y tomates secos en aceite de oliva virgen extra, acompañados también con unos daditos de Queso.

Total, que para hacer esta receta de Espaguetis con espinacas y tomates secos bastan 20 minutos, y disfrutes de un plato delicioso, nutritivo y recién hecho.



Ingredientes (4 comensales)

320-350 gramos de espaguetis, 250 gramos de espinacas frescas, 12 tomates secos en aceite de oliva virgen extra, 2-3 ajos tiernos, pimienta negra recién molida, c/n de sal, c/n de aceite de oliva virgen extra, 1 cuñita de queso.

Elaboración

Pon una olla con abundante agua a calentar para cocer la pasta. Cuando rompa a hervir añade sal y después los espaguetis. Cuécelos al dente y después escúrrelos y aderézalos con un poco de aceite de oliva virgen extra.

Mientras se hace la pasta puedes preparar el acompañamiento, es muy rápido y fácil. Lava y escurre muy bien las espinacas y trocéalas, pero no muy pequeñas. Corta los tomates secos en tiras, en tres o cuatro tiras cada unidad, aunque si lo prefieres, puedes cortarlo en dados para que sea más pequeñito y esté más repartido. Pela los ajos tiernos y córtalos, pero no demasiado finos.

Pon una sartén a calentar con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y cuando esté caliente incorpora los ajetes, deja que tomen un poco de color y a continuación incorpora las espinacas y los tomates secos, remueve para que las espinacas vayan perdiendo volumen y se rehoguen en el aceite con los tomates y los ajos tiernos, salpimenta al gusto.

Corta el queso en pequeños dados, retirando la corteza previamente, y reserva.

Acabado y presentación

Sirve en los platos los espaguetis y sobre ellos reparte las espinacas con tomates secos. Añade los daditos de Queso y termina con un poco de pimienta negra recién molida, y si es necesario, un hilo de aceite de oliva virgen extra. ¡Buen provecho!

