Esta nueva actualización de WhatsApp afectará los estados…

Una nueva actualización de Whatsapp está por venir y esta vez afectará la forma en que los usuarios publican y muestran sus estados..

WhatsApp continúa trabajando para ofrecer una experiencia única a todos sus usuarios, la compañía estaría probando un algoritmo para mejorar algunas de sus herramientas.

Según el portal Ahora Noticias y Mashable, WhatsApp ha dejado al descubierto un experimento en países como España y Brasil para los equipos que tengan el sistema operativo de iOS. Incluso, se estaría extendiendo para los que cuenten con Android.

Una de las novedades de la aplicación estaría en la regulación de las actualizaciones de “estados” de los usuarios que publican a diario en WhatsApp.

El planteamiento vendría en ordenarlos de acuerdo a la importancia que tienen con el usuario y no de forma cronológica.

La app, con 1.300 millones de usuarios activos al mes, recepcionaría la información de los contactos con los que más interactúa el usuario para colocarlos en primera línea.

