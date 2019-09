Esta nueva función conecta WhastApp con Facebook y muchos no lo saben todavía

En su última actualización para Android e iOS, la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp ha introducido una nueva función que ha pasado desapercibida para la gran mayoría de sus usuarios, informa el portal especializado en tecnología GSMArena.

La nueva función permite a los usuarios compartir en Facebook Story y otras aplicaciones su estado de WhatsApp, una publicación que dura 24 horas. Para ello, solo debemos ir a la sección ‘Mi estado’ y pulsar el botón ‘Compartir en la historia de Facebook’ o el símbolo de compartir, si deseamos enviarlo a otra red social.

En caso de que hayamos publicado varias actualizaciones de estado, se compartirán todas en el medio que elijamos, si bien tenemos la opción de seleccionar solo algunas de ellas. Asimismo, GSMArena detalla que los estados de WhatsApp que compartamos a otras aplicaciones no estarán protegidos con cifrado de extremo a extremo.

Aunque WhatsApp todavía no ha hecho ningún anuncio oficial sobre el lanzamiento, varios usuarios acudieron a Twitter para informar de la llegada de esta función que, de momento, parece que solo está disponible en algunos países. No obstante, la compañía perteneciente a Facebook ha creado una sección en su página de preguntas frecuentes en la que explica los pasos a seguir para utilizar la nueva herramienta.

El lanzamiento parece formar parte del plan de Mark Zuckerberg, cofundador y presidente ejecutivo de Facebook, de crear una aplicación unificada que combine WhatsApp, Facebook e Instagram para permitir que más de 2.600 millones de usuarios se comuniquen entre sí para el 2020.

