Estado Bolívar, Venezuela: Miles de niños sin clases porque las escuelas son refugios

Estado Bolívar, Venezuela.- Comenzó el período escolar 2018-2019 en todo el país, excepto en 56 planteles del estado Bolívar porque más de 4.000 familias los usan como refugios, luego de haber quedado sin vivienda ni pertenencias por la crecida de los ríos Orinoco y Caroní que afectó fuertemente a Ciudad Bolívar (municipio Heres), Caicara del Orinoco (Cedeño), Ciudad Guayana (Caroní), y la Gran Sabana.

Solamente en la capital de la entidad, 10 escuelas sufrirán el retraso del comienzo de clases, previsto ahora para el primero de octubre; también las actividades de la educación media empezarán en dos semanas. El ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, dio ese lapso de prórroga a las autoridades de Bolívar para que solventen la situación de los refugiados.

Durante el fin de semana, la Gobernación del estado intentó movilizar a algunas familias que permanecen en los refugios, las cuales se negaron y exigieron la asignación de viviendas dignas y no de espacios improvisados. Las opciones que ofrece el gobierno regional son trasladarlas a otros refugios o a la casa de algún familiar.

Sheila Saavedra, jefe de la zona educativa en el municipio Caroní, señaló que las 56 unidades educativas están repartidas entre los municipios Heres, Cedeño y Caroní, que son los más golpeados por las crecidas y la concentración de afectados. “Bolívar se vio muy aquejada por las inundaciones y por eso se tomaron las consideraciones necesarias”.

La funcionaria indicó que durante un recorrido por instituciones educativas de Bolívar, constató que “hubo una reincorporación de aproximadamente 85% de los estudiantes”.

De acuerdo con la relación de afectados hasta el 14 de septiembre, elaborado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, en los 4 municipios hay 1.209 familias, es decir, 4.362 personas ubicadas en 97 refugios, de los cuales 46 son escuelas. También hay iglesias, casas y terrenos comunales y de particulares que acogen a damnificados.

Hasta la mañana de ayer, el río Orinoco registraba un nivel de 17,82 centímetros, con un descenso de 10 centímetros, lo que ubicó al afluente en alerta amarilla, de acuerdo con el Comando Fluvial del INEA. No obstante, las lluvias persisten en los estados del sur. En el municipio Heres, con 345.209 habitantes (poco más de 3.000 son indígenas) se reportaron 1.158 damnificados; en el Cedeño, con 105.469 habitantes, hay 2.173 afectados, y en el Caroní se cuentan 996 las personas en refugios del total de 1.735.166 habitantes de la zona.

Aseguran agua y medicamentos

La Organización Panamericana de la Salud, en respuesta a las recientes inundaciones que afectaron a aproximadamente 35.000 personas en 111 municipios, principalmente en los estados Amazonas, Bolívar, Apure y Delta Amacuro, suministró medicamentos e insumos a Amazonas y Bolívar para tratar problemas de salud relacionados con la situación de emergencia.

Actualmente, completa los procesos necesarios para distribuir 90.000 tabletas de purificación del agua en Bolívar a fin de garantizar agua segura por tres semanas a casi 6.000 personas que viven en refugios, informó un documento de la OPS.

