“A los que están caminando aliento, a los que están resistiendo certeza y al resto del mundo que abran sus corazones y sus fronteras porque esto le puede pasar a cualquiera”, dijo Ramírez.

El venezolano también comentó que la crisis que vive Venezuela debe ser un ejemplo para el resto del mundo.

“Es una advertencia para el resto del mundo de que hay que tener mucho cuidado de que la democracia pueda ser utilizada por populistas y criminales para ser desmantelada”.

Este fue el mensaje que Édgar Ramírez envió a los venezolanos was last modified: by

Loading...

Este fue el mensaje que Édgar Ramírez envió a los venezolanos

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):