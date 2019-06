Si eres famoso no eres Loco eres Excéntrico..estos son los extraños hábitos alimenticios de las estrellas

«Antes de mi ducha matutina», confesó a un entrevistador, «comienzo a calentar una taza de leche en la placa calefactora que tengo en mi cuarto de hotel. Cuando está caliente, le agrego dos huevos, los bato y bebo la preparación mientras me visto». ¿Qué mejor forma de empezar el día?

Para limitar la cantidad de calorías ingeridas, Witherspoon consume comida de bebé en el desayuno y el almuerzo, y solo come comida de verdad a la noche. Esto puede sonar algo extraño, pero es parte de la dieta de la comida de bebé.

El sándwich favorito del Rey era el de mantequilla de maní, banana y tocino, una variación del sándwich Fool’s Gold (una hogaza de pan de masa madre relleno de mantequilla de maní, tocino y jalea de arándanos), creado en Denver. Según cuenta la leyenda, una noche Elvis y un grupo de sus amigos volaron unos 1300 kilómetros en un avión privado para saborear ese sándwich. ¡Eso sí que es vida!

¿Quién necesita un desayuno completo si puedes tomarte un vaso de jugo de limón recién exprimido? Jen asegura que eso la ayuda a mantener el peso. Sin embargo, la actriz negó ante la prensa ser una adepta a la dieta de la comida de bebé. Como le dijo a la revista People: «Disculpen, pero la última vez que comí comida para bebés fue cuando era bebé».

Decían que Hef solo comía lo que preparaban en la cocina de la mansión Playboy. Su chef, William S. Bloxsom-Carter, le dijo a Bloomberg que su jefe desayunaba alrededor de las 11:30 de la mañana, almuerzaba a las 5:30 y cenaba a las 10:30 y le gustaba comer dos pilas de puré de papas (de la receta de su madre) servidos con un huevo escalfado en cada una. El editor incluso confesó que llevaba su propia comida a los restaurantes.

El actor buen mozo, conocido como el Rey de Hollywood, supo ser la fantasía de miles de mujeres de todo el mundo. Desafortunadamente, a Gable le encantaba comer cebolla cruda, algo que no caía muy bien entre sus coestrellas femeninas. Vivien Leigh, con quien compartió cartel en Lo que el viento se llevó (1939), fue una de las tantas que se quejaron de su mal aliento.

Madonna a veces sigue la «dieta del aire». Las reglas son sencillas: sostén la comida, pero no te comas la comida.

Warchol mantenía una figura esbelta gracias a que seguía lo que él llamaba la dieta «Andy Warhol New York City». En los restaurantes, el artista pop ordenaba comida que no le gustaba. Después de cenar, se llevaba las sobras, que luego le donaba a las personas sin techo».

Buffet, uno de los inversores más exitosos de la historia, bebe seis latas de Coca Cola por día. «Si consumo 2.700 calorías diarias, un cuarto de ellas son solo de Coca-Cola», le dijo a Fortune. Quizás habría que imitarlo… al fin y al cabo, el hombre es multimillonario.

¿Conoces al dieta de colores de los siete días? Lla cantante sigue esta dieta, solo come alimentos de un color por día.

Tal vez el más legendario de los «locos» o excentricos.. El empresario, famoso por tener una fobia a los gérmenes, insistía en que sus empleados envolvieran sus cubiertos en servilletas de papel y que los sellaran con papel celofán antes de dárselos a él.

