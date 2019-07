Luego de haber sido expulsado de Colombia, donde quiso ingresar millones de dólares de dudosa proveniencia, y que de acuerdo al juicio donde su padre Alejandro Andrade, ex tesorero de Venezuela en tiempos de Chávez, y quién actualmente cumple una pena de 10 años de prisión en Estados Unidos, por los delitos de lavado de dinero y obtención de sobornos por la cantidad de 1000 millones de dólares, en el siguiente video aparece dando una declaración sobre la situación, que le impide mover e invertir el dinero robado por su padre otros países luego de haber sido expulsado de EEUU.

“No vamos a permitir que personas que le han hecho tanto daño al pueblo venezolano, se paseen libremente por nuestro país y disfruten, mientras que su pueblo muere de hambre, condenados al exilio por una Dictadura que desangró al país más rico de la región”, reiteró en el comunicado el director general de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento.

Expulsado de Colombia: El hij@ del Tuerto ladrón Andrade, afirma que son injustos y deben dejarle invertir el dinero robado, VIDEO was last modified: by

En : Insólito