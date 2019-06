Falleció a causa del cáncer Edith González, actriz mexicana

CIUDAD DE MÉXICO.- La familia de la querida actriz Edith González emitió este jueves un comunicado en el que se explicó las causas de su deceso.

En el documento se indica que la muerte se debió a un súbito deterioro de salud producto de la recurrencia del cáncer que le fue diagnosticado hace tres años, recogió el portal de periodista Joaquín López Dóriga.

La familia indicó que la actriz, hasta el último momento, se mantuvo activa en su trabajo actoral tanto en teatro como en televisión.

“Edith González deja un legado de amor a su familia, a su profesión y a su país”, aseguraron.

Recordó que mantuvo una estrecha relación con más de un millón y medio de fans que cosechó en más de 50 países y a quienes ella llamaba su familia.

Además, dieron a conocer que sus restos serán velados en una funeraria del norte de la ciudad de México y que se le rendirá un homenaje público en la anda este viernes 14.

La familia de Edith González agradeció el respeto que se les ofrece en estos momentos.

La última imagen de la actriz en su cuenta de Instagram, que data del 13 de junio de 2019, es junto con su única hija, Constanza.

González, de 54 años, había sido hospitalizada la noche del miércoles debido a complicaciones de la enfermedad y, según información filtrada a medios, sus familiares decidieron desconectarla de los aparatos médicos que la mantenían con vida.

