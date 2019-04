Falleció a los 92 años Lorraine Warren, famosa investigadora de sucesos paranormales

EEUU.- Lorraine Warren, la investigadora de sucesos paranormales que inspiró la serie de terror ‘El conjuro’, ha fallecido este jueves a los 92 años. “Mi abuela, Lorraine Warren, nos dejó en silencio y en paz para unirse a su amado Ed. Fue feliz y estuvo riendo hasta el final”, escribió su nieto, Chris McKinnel, en una publicación en las redes sociales.



Clarividente y médium profesional, Lorraine nació en el estado de Connecticut el 7 de septiembre de 1926. Junto a su esposo, el demonólogo Ed Warren, fallecido en 2006, eran investigadores de fenómenos paranormales en EE.UU., que llegaron a ser mundialmente famosos tras el lanzamiento de una serie de películas de terror basados en ellos.



Entre sus casos más populares, que sirvieron de base para el proyecto ‘El Conjuro’, dirigido por James Wan, se encuentran el poltergeist de Enfield, el llamado terror en Amityville, y la historia de la muñeca diabólica Annabelle. Las películas sobre estos casos fueron protagonizadas por Vera Farmiga y Patrick Wilson.

Su investigación más famosa, el terror en Amityville o la casa maldita de Amityville, tuvo lugar en Nueva York en los años 1970, cuando Ronald DeFeo mató a toda su familia y luego confesó el hecho, asegurando que fue dirigido por voces en su cabeza. Posteriormente, la familia Lutz se mudó a la casa, pero muy pronto la abandonaron, a causa de sucesos paranormales que los hicieron sentir asustados e inseguros.

Actualmente, objetos de estas y de muchas otras investigaciones se mantienen en el Museo del Ocultismo, inaugurado por la pareja de Warrens en su propia casa en Estados Unidos. Se cree que Lorraine y Ed se llevaban estos elementos, supuestamente poseídos por espíritus oscuros, al finalizar un caso sobre un hecho paranormal, para mantenerlos bajo vigilancia.

