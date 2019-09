MÉXICO.-El “Príncipe de la Canción”, José José, murió este sábado 28 de septiembre a los 71 años, en un hospital de Florida, Estados Unidos.

La periodista Ana María Canseco fue la encargada de confirmar la información, a la vez que aseguró que su muerte se dio por complicaciones en su salud derivadas del cáncer de páncreas que padecía.

El intérprete de «Gavilán o Paloma», «40 y 20» y «El Triste», entre muchas más, estaba siendo atendido desde hace varios meses en el mismo hospital, cercano al hogar de su hija Sarita, quien lo mantenía, al parecer, alejado de sus otros hijos José Joel y Marysol.

Falleció a los 71 años, José José..El Príncipe de la Canción was last modified: by

En : Gente