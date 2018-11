Falleció Don Mario Suárez el Máximo Interprete de la Canción Venezolana, lea todo sobre su vida

MARACAIBO, VENEZUELA.- El cantante Mario Suárez, gloria del folclore venezolano, murió este miércoles a los 92 años luego de una intervención quirúrgica por una afección cardíaca, informaron sus familiares.

Suárez fue ingresado al hospital Central de Maracaibo por un fuerte dolor en el pecho, según dijo su esposa Elizabeth de Quintero. Murió tras la operación.

Dejó un amplio legado musical, tras interpretar piezas de amplio sentido popular, ente ellas “La potra Zaina”.

El cantante nació el 19 de enero de 1926 en la región de Zulia y en su juventud fue exaltado por el artista mexicano Pedro Vargas.

En los años de 1950, animado por el músico Juan Vicente Torrealba, conocido intérprete del arpa, desvió su atención hacia las tonadas llaneras, sobre las cuales grabó varios discos. Le sobreviven cuatro hijos.

En su carrera también se dedicó a apoyar a músicos locales, entre ellos a la cantante Lila Morillo, ex esposa de José Luis Rodríguez, “El Puma”.

