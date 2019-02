Falleció el marinero de icónica foto en la que besaba a mujer de vestido blanco

A los 95 años murió el marinero de la icónica foto en blanco y negro que en pleno Times Square besaba a una mujer de vestido blanco sellando el cese de la segunda guerra mundial. Así lo confirmó Sharon Molleur, la hija de George Mendonsa, al Providence Journal.



Molleur contó que su padre, un pescador retirado, sufrió una apoplejía tras caer por las escaleras del asilo donde vivía en Middleton, Rhode Island. En tanto, Greta Zimmer Friedman, la mujer de la foto, murió en 2016 a los 92 años, en el estado de Virginia. La popular imagen había sido tomada por Alfred Eisenstadt para la revista Life.

Pasaron muchos años hasta que se conoció la identidad de las dos personas retratadas en una de las fotos más célebres del siglo XX. Sólo a partir de 1980, cuando Life pidió ayuda para identificarlos, comenzó a resolverse el misterio.

Muchas personas dijeron ser las retratadas en el famoso beso, pero no fue hasta 2012 que un libro publicado entonces dio pruebas de que una de las protagonistas era Friedman, entonces asistente dental y de 21 años.

Según recordó Greta, el beso fue fortuito, y fue el marinero el que la sorprendió cuando caminaba por Times Square, en un gesto que duró pocos segundos pero que logró captar Eisenstaedt para inmortalizar el momento.

