Falleció Joao Gilberto, una de las leyendas de la bossa nova

El brasileño Joao Gilberto, una de las leyendas de la bossa nova, murió a los 88 años, anunció el sábado su hijo Joao Marcelo.

«Mi padre falleció. Su lucha fue noble, trató de conservar su dignidad mientras perdía su autonomía», escribió Joao Marcelo en Facebook sobre el emblemático músico, que vivía en Rio de Janeiro solo y arruinado.

Las causas de la muerte por el momento no han sido informadas.

Guitarrista y cantante, el padre más perfeccionista de la bossa nova actuó en los mayores escenarios del mundo.

Entre sus muchas canciones antológicas se encuentran «Desafinado», «Garota de Ipanema», «Chega de saudade», «Rosa Morena», «Corcovado» y «Aquarela do Brasil».

Durante años, Joao Gilberto se vio envuelto en un conflicto entre dos de sus tres hijos, Joao Marcelo y Bebel Gilberto, también músicos, y su última esposa, Claudia Faissol, una periodista 40 años menor que él y madre de su hija adolescente.

Bebel y Joao Marcelo acusan a Claudia Faissol de aprovecharse de la debilidad de su padre y provocar su ruina.

A fines de 2017, su hija Bebel obtuvo su tutela, cuando ya no podía cuidar de su salud y sus finanzas debido a su fragilidad física y mental.

La mayoría de los brasileños lo vieron por última vez en un video en 2015, donde aparecía, muy delgado y en pijama, cantando «Garota de Ipanema» a su nieta acompañado de la guitarra.

