Falleció Karl Lagerfeld el káiser de la moda

Ha fallecidoKarl Lagerfeld a los 85 años de edad en el Hospital Americano de París, en Neuilly-sur-Seine, según ha afirmado el magazine francés ‘Closer’ y ha recogido el periódico británico ‘The Mirror’.

Las alertas sobre su estado de salud habían saltado el pasado 22 de enero al no aparecer a saludar al final del desfile de Chanel de Alta Costura.

Conocido también como “el rey de la moda”, el alemán Karl Lagerfeld (1933-2019) ha sido uno de los diseñadores de moda más célebres del mundo.

Como un hombre del Renacimiento, con una trayectoria asombrosamente versátil y prolífica, ha sabido reinventarse temporada tras temporada durante los más de 60 años de carrera profesional. Además de trabajar durante décadas como director creativo de Chanel y de Fendi, desde 1984 lideró también su firma homónima. Aunque diseñar para tres casas tan distintas suponía un gran reto, en alguna ocasión declaró que nunca tuvo problemas para trabajar con cada una de forma individual. “No tienen ningún punto en común. De hecho, yo no tengo personalidad, o tengo tres, dependiendo de cómo lo mires. Y me encanta que no haya superposición”, confesó. A pesar de su brillante carrera, algunas sombras oscurecen su figura, sobre todo las que tienen que ver con sus controvertidas opiniones acerca de varias mujeres. Sonadas fueron sus declaraciones con relación a la cantante Adele, de la que en 2012 dijo que estaba “demasiado gorda”. Otras como la princesa Diana, Pippa Middelton, Meryl Streep o Lana del Rey también fueron víctimas de sus desafortunados comentarios. Más allá de su postura intransigente y sus salidas de tono, hoy recordamos por qué Karl Lagerfeld pasará a la historia como uno de los diseñadores de moda más admirados

