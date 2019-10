Favoritos para ganar la MLB en 2019

Finalizó el campeonato de las Grandes Ligas de Béisbol del 2018 y a muchos les ha dejado el sinsabor de ver su equipo favorito llegar a la final, pero los diferentes equipos ya se preparan para la temporada 2019 que comienza el 28 de marzo. Los analistas presentan a los principales candidatos y sus probabilidades para ganar el Trofeo del Comisionado.

El favorito en los sitios de apuestas para quedarse con el título es el actual campeón Red Sox, que tuvo un 2018 maravilloso con más de 100 victorias y siendo muy superior en postemporada sin poner en duda su favoritismo. Las estadísticas no favorecen al campeón para repetir el título ya que desde el 2000 nadie ha ganado en años consecutivos. Pero, si Boston consigue consagrarse campeón nuevamente se paga a 6,50.

Los Astros campeones en el 2017, son también candidatos para ganar el próximo año, escenario que se cotiza a 7,00. Es un plantel prometedor que deberá reemplazar a Keuchel y Morton pero que tiene el talento suficiente para derrocar a Boston, único equipo superior a Houston esta temporada.

Los Yankees fueron los grandes perdedores de esta temporada, porque lograron las 100 victorias en temporada regular pero no pudieron concretar en postemporada y por ver a sus rivales de Boston levantar el trofeo. El próximo año se cumplen diez años desde el último título del equipo neoyorquino y eso es mucho tiempo para la franquicia que históricamente ha dominado el deporte. Si los Yankees logran ganar nuevamente se pagaría un valor de 8,00.

El primer equipo de la Liga Nacional que se postula como favorito para ganar es el de Los Ángeles Dodgers. Kershaw tiene la opción de no continuar en el equipo y seguramente Manny Machado, otra de sus figuras, también abandone la franquicia. El equipo angelino se ha quedado dos años consecutivos en la orilla acariciando el título y desde 1988 no consiguen ganar la Serie Mundial. Que los Dodgers rompan con esa sequía y se coronen en 2019 se paga a 8,50.

Hubo muchos equipos con excelentes números en 2018, trece superaron las 88 victorias y sólo ocho no llegaron a los 70 triunfos. Las estadísticas no permiten hacer predicciones, pero son las estimaciones más certeras en cuanto a un pronóstico en béisbol. Para los analistas es seguro apostar por el segundo título de los Astros en 2019.

En : Deportes